В Узбекистане будут платить гражданам за сброшенный вес

НУР-СУЛТАН, 21 дек — Sputnik. В одной из областей Узбекистана приняли решение платить гражданам за сброшенный вес.
Со столь необычной инициативой выступил глава Ферганской области Хайрулло Бозоров. Он пообещал платить по 500 тысяч сумов (20 297 тенге) за каждый потерянный килограмм веса.
Таким образом чиновник решил бороться с ростом заболеваний из-за ожирения и неправильного образа жизни, передает Sputnik Узбекистан.
"Число больных растет из-за того, что мы не придерживаемся здорового образа жизни. К примеру, из 32 тысяч больных сахарным диабетом лишь две тысячи приобрели этот недуг по наследству. Остальные 30 тысяч болеют из-за ожирения, неправильного питания, сидячего образа жизни", – обратил внимание на проблемы со здоровьем глава региона.
Для пропаганды здорового образа жизни в Ферганской области внедрят специальную систему по стимулированию людей с избыточным весом.
Планируется, что гражданин будет обращаться в поликлинику, где определят и зафиксируют его текущий вес. Через полгода будет повторное взвешивание. За каждый потерянный килограмм пациенту выплатят по 500 тысяч сумов.
"Так, человек получит 2,5 миллиона, если потеряет 5 кг. И 5 миллионов при похудении на 10 кг. Дальше нет необходимости давать ему деньги, так как, похудев на 10 кг, у него глаза открываются. Человек станет по-другому смотреть на мир", — отметил Хайрулло Бозоров.
Глава области сообщил, что в Узбекистане уровень заболеваний, вызванный нездоровым образом жизни, избыточным весом, неправильным питанием и малоподвижностью, равен 80%.
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