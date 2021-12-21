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Цены на ПЦР-тесты снизили в Казахстане

Просмотров:481 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Цены на ПЦР-тесты снизили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Национальный центр экспертизы снизил стоимость ПЦР-тестов на коронавирус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

В пресс-службе ведомства отметили, что агентство продолжает работу по отслеживанию ценовой ситуации и принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19.

"6 декабря 2021 года РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 тысячи до 4,9 тысячи тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики", - говорится в сообщении.

Снижение цен отмечается в Алматы (лаборатория "Иннова") до 6 тысяч тенге, Атырауской области (Interteach, "Вестерн", "Достар Мед Престиж") с 7 до 5 тысяч тенге.

"В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента ведомства по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тысячи тенге", - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что цены на ПЦР-тесты на COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по Казахстану, остаются прежними - в среднем около 7,4 тысячи тенге.

Напомним, в октябре 2020 года ПЦР-тесты подешевели до 9 тысяч тенге в большинстве региональных лабораторий. Такое решение было принято на селекторном совещании с премьер-министром страны Аскаром Маминым.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:28
Вы представьте как они обогатились, и продолжают богатеть на этом, доют народ, а в правительстве, видимо кто то имеет свой куш с этого. Цены в 18-20 штук, на ровном месте, писец... Даже сейчас ломят..
 
 

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