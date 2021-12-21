Цены на ПЦР-тесты снизили в Казахстане

Национальный центр экспертизы снизил стоимость ПЦР-тестов на коронавирус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.
В пресс-службе ведомства отметили, что агентство продолжает работу по отслеживанию ценовой ситуации и принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19.
"6 декабря 2021 года РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 тысячи до 4,9 тысячи тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики", - говорится в сообщении.
Снижение цен отмечается в Алматы (лаборатория "Иннова") до 6 тысяч тенге, Атырауской области (Interteach, "Вестерн", "Достар Мед Престиж") с 7 до 5 тысяч тенге.
"В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента ведомства по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тысячи тенге", - заявили в пресс-службе.
Уточняется, что цены на ПЦР-тесты на COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по Казахстану, остаются прежними - в среднем около 7,4 тысячи тенге.
Напомним, в октябре 2020 года ПЦР-тесты подешевели до 9 тысяч тенге в большинстве региональных лабораторий. Такое решение было принято на селекторном совещании с премьер-министром страны Аскаром Маминым.
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