Несмотря на жалобы казахстанцев, размер утильсбора в РК уменьшать не будут

В Минэкологии заявляют, что размер экосбора в РК сопоставим с соседними странами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Sputnik Казахстан».



В Казахстане, несмотря на жалобы граждан, пересматривать размер утилизационного сбора не будут.



Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.



По данным Минэкологии, с 2016 по сентябрь 2021 года от производителей поступило 614 млрд 488 млн тенге утилизационного платежа.



За 2021 год было собрано утилизационного платежа на сумму 172 млрд тенге.



«Планов по пересмотру утильсбора сейчас нет», — кратко ответил вице-министр.



Глава ведомства Сериккали Брекешев добавил, что за последние пять лет отечественным производителям на стимулирование производства в Казахстане было направлено 295 млрд 586 млн тенге.



«При сдаче на утилизацию выдается сертификат на приобретение отечественного автомобиля. По выплате на утилизацию автокомпонентов — 3 млрд 384 млн, выплаты на утилизацию отходов упаковки — 7 млрд 266 млн, выплаты на утилизацию электрических отходов — больше 500 млн, оплата за утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственной техники — было направлено 29 млрд 183 млн тенге», — проинформировал министр.



Отметим, в ноябре этого года казахстанцы запустили петицию с требованием отменить утилизационный сбор на автомобили. Онлайн-петицию на портале Egov.press подписали более 150 тыс человек.



Министр экологии Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов о петиции, заявил, что размер утильсбора в Казахстане сопоставим с другими странами.



«Если сравнить наш утильсбор и утильсбор соседей, допустим, России, Узбекистана, Беларуси, на автотранспорт от 1 000 до 2 000 кубических сантиметров, у нас утильсбор чуть больше миллиона тенге. Он, в принципе, сопоставим, даже чуть меньше, чем в странах, которые я назвал.



Здесь еще один момент надо учитывать, что у нас нет градации, допустим, будь это новые автомобили или автомобили, уже бывшие в эксплуатации. Утильсбор в России градируется. Машина до трех лет, от трех до семи лет и выше...» — прокомментировал Брекешев.



Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года.