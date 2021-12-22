Еще один полицейский подозревается в изнасиловании коллеги в ВКО – на этот раз в Семее

Усть-Каменогорск. 22 декабря. КазТАГ – Еще один полицейский подозревается в изнасиловании коллеги в Восточно-Казахстанской области – на этот раз в Семее, передает корреспондент агентства.
«Указанные события имели место более месяца назад, сотрудник полиции ранее знаком с потерпевшей. Вместе с тем, указанные доводы перепроверяются в рамках начатого досудебного расследования. Назначены соответствующие экспертизы. Вместе с тем, за допущенную критику со стороны общественности указанный сотрудник 30 ноября уволен из органов внутренних дел», - сообщили редакции агентства КазТАГ в среду в пресс-службе департамента полиции (ДП) ВКО.
Ранее об инциденте на своем Telegram-канале сообщил известный журналист Михаил Козачков. Он привел данные о том, что патрульный полицейский изнасиловал в своем автомобиле сотрудницу отдела информатизации и связи управления полиции Семея, после чего было начато досудебное расследование.
Напомним, 28 ноября КазТАГ сообщал, что начальника ИВС Риддера Руслана Аксартова подозревают в изнасиловании своей подчиненной. В итоге ряд сотрудников правоохранительных органов в регионе лишились своих должностей.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.