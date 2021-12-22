Еще один полицейский подозревается в изнасиловании коллеги в ВКО – на этот раз в Семее

Усть-Каменогорск. 22 декабря. КазТАГ – Еще один полицейский подозревается в изнасиловании коллеги в Восточно-Казахстанской области – на этот раз в Семее, передает корреспондент агентства.



«Указанные события имели место более месяца назад, сотрудник полиции ранее знаком с потерпевшей. Вместе с тем, указанные доводы перепроверяются в рамках начатого досудебного расследования. Назначены соответствующие экспертизы. Вместе с тем, за допущенную критику со стороны общественности указанный сотрудник 30 ноября уволен из органов внутренних дел», - сообщили редакции агентства КазТАГ в среду в пресс-службе департамента полиции (ДП) ВКО.



Ранее об инциденте на своем Telegram-канале сообщил известный журналист Михаил Козачков. Он привел данные о том, что патрульный полицейский изнасиловал в своем автомобиле сотрудницу отдела информатизации и связи управления полиции Семея, после чего было начато досудебное расследование.



Напомним, 28 ноября КазТАГ сообщал, что начальника ИВС Риддера Руслана Аксартова подозревают в изнасиловании своей подчиненной. В итоге ряд сотрудников правоохранительных органов в регионе лишились своих должностей.