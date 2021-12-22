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Штрафы за плохую связь и интернет хотят повысить в Казахстане

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Штрафы за плохую связь и интернет хотят повысить в Казахстане
Фото из открытых источников
В Мажилис поступил законопроект, который повышает штрафы для сотовых операторов, предоставляющих гражданам некачественную связь и не соответствующую техпараметрам скорость интернета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О подготовке заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи" сообщил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Арман Кожахметов.

"Законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства, предусмотренного частью 1 статьи 637 КоАП, за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметрам", - сказал Кожахметов.

По его словам, законопроект позволит защитить права граждан на получение качественной связи и интернета и создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

"Проект закона разработан группой депутатов Парламента в рамках реализации поручения Главы государства, и данный законопроект направлен на устранение цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи", - уточнил он.

Сейчас штраф по части 1 статьи 637 КоАП "Нарушение законодательства в области связи" для субъектов крупного предпринимательства составляет 100 МРП, или 291 700 тенге в 2021 году и 306 300 тенге в 2022 году.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Pinochet
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:44
Я одного не могу понять ау депутаты якобы в больших кавычках вещающих от имени народа ,а почему про самого главного монополиста Казактелеком стыдливо умолчали ??? А ведь он сейчас самый наглый нарушитель по стране!!! Мало того,что самый главный и единственный монополист на рынке связи и Интернета, так ещё и сам Интернет глючный как они сами!!! За ,что мы вообще Казактелекому платим большие деньги раз они надлежащим образом не исполняют своих прямых обязанностей,а именно предоставлять качественную и надёжную связь и Интернет.! И они же сами распоряжаются каким провайдерам выделять мощности каналов,а кому нет. Я считаю это в корне вопиющим произволом!!! Конкуренция если на то пошло должна быть здоровой и прозрачной. Казактелеком посмотри на своего коллегу в лице Сингапур телеком там честная и открытая атмосфера без всякого рода монополизма и связь с интернетом выше всех похвал!!! От 500 мгб/сек,а у нас же словно продолжение пещерного отсталого века. Если в Сингапуре в международном аэропорту Чанги фильм объемом 1,5-2 ГБ можно скачать м установить за считанные доли минуты... То с нашим интернетом это можно вообще сделать только через час если не больше!!! И вообще за ,что тогда платим за некачественные и устаревшие технологии и услуги???? Так получается только у нас даже в России интернет от Ростелекома от 300 мб и шустрее и быстрее... Просто обидно честное слово!!!!
 
 

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