Штрафы за плохую связь и интернет хотят повысить в Казахстане

В Мажилис поступил законопроект, который повышает штрафы для сотовых операторов, предоставляющих гражданам некачественную связь и не соответствующую техпараметрам скорость интернета, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О подготовке заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи" сообщил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Арман Кожахметов.



"Законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства, предусмотренного частью 1 статьи 637 КоАП, за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметрам", - сказал Кожахметов.



По его словам, законопроект позволит защитить права граждан на получение качественной связи и интернета и создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.



"Проект закона разработан группой депутатов Парламента в рамках реализации поручения Главы государства, и данный законопроект направлен на устранение цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи", - уточнил он.



Сейчас штраф по части 1 статьи 637 КоАП "Нарушение законодательства в области связи" для субъектов крупного предпринимательства составляет 100 МРП, или 291 700 тенге в 2021 году и 306 300 тенге в 2022 году.