Бизнесмены возмущены тем, что данные Ashyq МЦРИАП передал налоговикам

В Костанайской области и Алматы индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы, в которых говорится, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq.
Вероятно, Ashyq зафиксировал, что в помещение заходило больше людей.
«Согласно проведённому анализу, исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. На основании вышеизложенного управление государственных доходов информирует вас о необходимости обязательного применения контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчётов и полного отражения полученных доходов», – говорится в письмах.
Предпринимателей попросили самостоятельно устранить нарушения.
Однако пользователи социальных сетей выразили мнение, что не все посетители являлись покупателями, кто-то из них мог быть сотрудником или просто решил изучить ассортимент и цены.
При этом в мае министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин лично гарантировал, что никакой утечки информации из системы Ashyq не будет.
«Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства», – уверял министр.
Вместе с тем 20 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который, в том числе, будет регулировать мобильные переводы.
Под подозрение налоговиков гражданин попадёт, если в течение трёх месяцев ежемесячно будет получать мобильные переводы от 80-100 разных людей. Ему придётся письменно объяснить, почему и от кого поступали деньги.
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