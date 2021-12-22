Бизнесмены возмущены тем, что данные Ashyq МЦРИАП передал налоговикам

В Костанайской области и Алматы индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы, в которых говорится, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq.



Вероятно, Ashyq зафиксировал, что в помещение заходило больше людей.



«Согласно проведённому анализу, исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. На основании вышеизложенного управление государственных доходов информирует вас о необходимости обязательного применения контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчётов и полного отражения полученных доходов», – говорится в письмах.



Предпринимателей попросили самостоятельно устранить нарушения.



Однако пользователи социальных сетей выразили мнение, что не все посетители являлись покупателями, кто-то из них мог быть сотрудником или просто решил изучить ассортимент и цены.



При этом в мае министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин лично гарантировал, что никакой утечки информации из системы Ashyq не будет.



«Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства», – уверял министр.



Вместе с тем 20 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который, в том числе, будет регулировать мобильные переводы.



Под подозрение налоговиков гражданин попадёт, если в течение трёх месяцев ежемесячно будет получать мобильные переводы от 80-100 разных людей. Ему придётся письменно объяснить, почему и от кого поступали деньги.