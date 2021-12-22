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Бизнесмены возмущены тем, что данные Ashyq МЦРИАП передал налоговикам

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Бизнесмены возмущены тем, что данные Ashyq МЦРИАП передал налоговикам
Фото из открытых источников
В Костанайской области и Алматы индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы, в которых говорится, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq.

Вероятно, Ashyq зафиксировал, что в помещение заходило больше людей.

«Согласно проведённому анализу, исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. На основании вышеизложенного управление государственных доходов информирует вас о необходимости обязательного применения контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчётов и полного отражения полученных доходов», – говорится в письмах.

Предпринимателей попросили самостоятельно устранить нарушения.

Однако пользователи социальных сетей выразили мнение, что не все посетители являлись покупателями, кто-то из них мог быть сотрудником или просто решил изучить ассортимент и цены.

При этом в мае министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин лично гарантировал, что никакой утечки информации из системы Ashyq не будет.

«Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства», – уверял министр.

Вместе с тем 20 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который, в том числе, будет регулировать мобильные переводы.

Под подозрение налоговиков гражданин попадёт, если в течение трёх месяцев ежемесячно будет получать мобильные переводы от 80-100 разных людей. Ему придётся письменно объяснить, почему и от кого поступали деньги.


Источник: orda.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Ashat
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  • malovdmitriy
  • Kain-Livesy
  • babe
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:02
Ашык введен в рамках борьбы с коронавирусом говорили они... lol

по сути это камень в огород Министра Мусина. ждем ответов - кто слил, кому и зачем? кто проотвечался и кому теперь еще нельзя верить?
 
 

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