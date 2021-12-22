Раскрыть данные о зарубежных активах нацкомпаний и ЕНПФ призвал депутат

Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил, что дефицит семейных бюджетов казахстанцев вырос до 35 процентов, они вынуждены покрывать его за счет кредитов, а в это время нацкомпании и ЕНПФ вкладывают деньги в низкодоходные зарубежные активы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен заявил, что в стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. И это сказывается на положении граждан.



"Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35 процентов. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях. По итогам третьего квартала 2021 года из 9,6 триллиона тенге общего объема кредитов населению 58,1 процента - это потребительские кредиты.



На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран, либо размещение финансов за рубежом, - обратил внимание депутат.



В качестве примера он привел вклады дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которое направило инвестиции в 10 миллионов долларов в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.



"Портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в государственные ценные бумаги иностранных государств:



- Мексика - 10,6 миллиарда тенге;

- Катар - 18,3 миллиарда тенге;

- Колумбия - 6,4 миллиарда тенге;

- Кувейт - 4,7 миллиарда тенге;

- Саудовская Аравия - 31,5 миллиарда тенге;

- Марокко - 13,6 миллиарда тенге.



Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05 процента, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3 процента годовых", - указал Конуров.



Депутат также пожаловался на отсутствие прозрачности и анализа результатов инвестиций в зарубежные проекты, информации об их эффективности, ответственности лиц, принимавших решения, которые привели к негативным последствиям.



"Указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.



Просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - обратился к Смаилову депутат.