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Раскрыть данные о зарубежных активах нацкомпаний и ЕНПФ призвал депутат

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Раскрыть данные о зарубежных активах нацкомпаний и ЕНПФ призвал депутат
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил, что дефицит семейных бюджетов казахстанцев вырос до 35 процентов, они вынуждены покрывать его за счет кредитов, а в это время нацкомпании и ЕНПФ вкладывают деньги в низкодоходные зарубежные активы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен заявил, что в стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. И это сказывается на положении граждан.

"Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35 процентов. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях. По итогам третьего квартала 2021 года из 9,6 триллиона тенге общего объема кредитов населению 58,1 процента - это потребительские кредиты.

На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран, либо размещение финансов за рубежом, - обратил внимание депутат.

В качестве примера он привел вклады дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которое направило инвестиции в 10 миллионов долларов в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.

"Портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в государственные ценные бумаги иностранных государств:

- Мексика - 10,6 миллиарда тенге;
- Катар - 18,3 миллиарда тенге;
- Колумбия - 6,4 миллиарда тенге;
- Кувейт - 4,7 миллиарда тенге;
- Саудовская Аравия - 31,5 миллиарда тенге;
- Марокко - 13,6 миллиарда тенге.

Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05 процента, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3 процента годовых", - указал Конуров.

Депутат также пожаловался на отсутствие прозрачности и анализа результатов инвестиций в зарубежные проекты, информации об их эффективности, ответственности лиц, принимавших решения, которые привели к негативным последствиям.

"Указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.

Просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - обратился к Смаилову депутат.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ashat
  • Aлишер
  • zhanino
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:45
коммунизм излюбленная тема для разных шариковых. кроме горлопанства от них, правда, толку ноль.
ЕНПФ конечно тоже еще та конторка, но если к ней подпустить коммуняк то и последнему придет кирдык.
сравнить, к сожалению, есть с чем.
 
 

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