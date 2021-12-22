Раскрыть данные о зарубежных активах нацкомпаний и ЕНПФ призвал депутат

Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил, что дефицит семейных бюджетов казахстанцев вырос до 35 процентов, они вынуждены покрывать его за счет кредитов, а в это время нацкомпании и ЕНПФ вкладывают деньги в низкодоходные зарубежные активы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен заявил, что в стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. И это сказывается на положении граждан.
"Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35 процентов. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях. По итогам третьего квартала 2021 года из 9,6 триллиона тенге общего объема кредитов населению 58,1 процента - это потребительские кредиты.
На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран, либо размещение финансов за рубежом, - обратил внимание депутат.
В качестве примера он привел вклады дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которое направило инвестиции в 10 миллионов долларов в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
"Портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в государственные ценные бумаги иностранных государств:
Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05 процента, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3 процента годовых", - указал Конуров.
Депутат также пожаловался на отсутствие прозрачности и анализа результатов инвестиций в зарубежные проекты, информации об их эффективности, ответственности лиц, принимавших решения, которые привели к негативным последствиям.
"Указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
Просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - обратился к Смаилову депутат.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz