"Никто не отменяет русский язык" - Даурен Абаев о "дерусификации" Казахстана

Казахстан борется за качественное применение государственного языка, а речи о дерусификации не идет, заявил замглавы Администрации президентаНУР-СУЛТАН, 22 дек — Sputnik. Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев высказался о так называемой дерусификации Казахстана, о которой накануне писал ряд российских СМИ.Вопрос касается законопроекта о визуальной информации, который направлен на подпись президенту страны. На новость о разработке такого документа отреагировали российские депутаты."Некоторые российские депутаты считают необходимым рассмотреть этот законопроект в качестве нежелательного для России. Якобы потому, как эти поправки преследуют дерусификацию Казахстана", - отметил ведущий "Открытого диалога" Александр Трухачев.Даурен Абаев считает, что информация о казахстанском законопроекте была подана несколько однобоко."Для начала нужно заметить, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал, манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что "в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка". Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают. А формируют по одному заголовку, некорректному, еще раз, свое мнение. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках", - ответил Даурен Абаев.По его словам, на сегодняшний день в наружной рекламе, на вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки на государственном языке. Именно поэтому казахстанские депутаты озаботились этой проблемой."У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. Получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдения аутентичного перевода и норм орфографии", - добавил Абаев.Еще один аспект - корректное исторически обусловленное написание названий населенных проектов."Условно - Үлгі ауылы не будет на русском языке обозначаться как село Примерное. Или село Ульга. А сохранит название Үлгі. А поселок Новоалексеевка на казахском будет Новоалексеевка ауылы. А не Жанаалексеевка ауылы. Это привнесение порядка в топонимы и нормы казахского языка", - пояснил замглавы АП.Он подчеркнул, что в Казахстане в части применения в наружной рекламе "у русского языка проблем нет". А у казахского – есть, поэтому эту проблему необходимо исправить, считает Абаев."Речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка. Об уважительном отношении к нему. Вот и все", - сказал он.Напомним, в начале декабря мажилис согласился с поправками сената в законопроект "О вывесках" и направил документ на подпись главе государства.Поправки в закон предполагают необходимость использования преимущественно казахского языка на указателях и рекламных вывесках.Данное требование будет распространяться на традиционные, исторические сложившиеся казахские названия административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке.Это же требование распространяется на бланки и вывески негосударственных организаций, которые должны быть представлены на государственном языке, а при необходимости - на русском и (или) других языках.