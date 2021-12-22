В "Отбасы банке" рассказали о самой крупной сделке по снятию пенсионных на жилье

Самая крупная сделка по покупке жилья с использованием пенсионных накоплений превысила 162 миллиона тенге. Об этом заявила глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162,4 миллиона тенге. То есть это все-таки жилье премиум-класса. Самая маленькая сделка в этом сегменте - около миллиона тенге. Скорее всего, где-то в сельской местности либо в районном центре", - рассказала Ибрагимова на брифинге СЦК.



По ее словам, снятие пенсионных накоплений - это четверть из всех причин роста цен на недвижимость в Казахстане.



"Количество сделок купли-продажи в 2021 году было намного больше, чем в прошлом году. 179 192 сделки на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки. Это просто был полный выкуп жилья", - отметила она.