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Регулирование мобильных переводов: что изменится в жизни казахстанцев, рассказали в Минфине

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Регулирование мобильных переводов: что изменится в жизни казахстанцев, рассказали в Минфине
Фото из открытых источников
На днях были приняты поправки в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). О том, как и когда изменения начнут работать и что поменяется в жизни казахстанцев с принятием документа, рассказали в пресс-службе Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отметили, что изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.

"Закон был разработан совместно с Нацпалатой "Атамекен", Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц", - говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут. А также подчеркнули, что в законодательстве разделены понятия "мобильный перевод" и "мобильный платеж".

"Мобильный платеж осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях. Фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством", - заявили в министерстве.

Что касается предпринимателей, то они как и прежде должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа, отметили в ведомстве.

"Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года", - разъяснили в Минфине.

В заключение в министерстве напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до конца 2022 года в рамках действующего моратория, введенного ранее по поручению Главы государства на 3 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане будет введено понятие "мобильных платежей" и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления от предпринимательских доходов. Соответствующий закон приняли депутаты Сената в конце ноября, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал его на этой неделе.

Новость о регулировании мобильных переводов спровоцировала ажиотаж за прилавками магазинов по всей стране - предприниматели начали просить клиентов платить за покупки бумажными деньгами. Пользователи в соцсетях также отметили, что у них уже перестали принимать оплату мобильными переводами, и они вынуждены снимать наличные.

Стоит отметить, что поправки в Налоговый кодекс также предусматривают ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет ("налог на Google"). С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.

О налоге на Google заговорили еще в июне 2020 года, тогда в Мажилисе сообщили, что плательщиками налога будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется.


Источник: Tengrinews.kz
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