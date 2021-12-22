Вакансия "охотника на непривитых" открылась в Австрии

Власти австрийского города Линц объявили о том, что ищут людей, которые должны следить за противниками вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт по поиску работы.



В городе Линц, где проживает 200 тысяч человек, уровень вакцинации относительно низкий - 63 процента. В связи с этим местные власти объявили о данной вакансии, чтобы противники вакцинации от коронавируса своевременно получили и уплатили положенные за это штрафы.



"В ответ на это Линц теперь хочет нанять людей, которые должны выслеживать тех, кто отказывается от вакцинации", - сообщает швейцарское новостное издание Blick.



"Охотники на непривитых" будут получать зарплату в размере 2 774 евро (1,3 миллиона тенге), которая будет выплачиваться 14 раз в год, что составит годовой доход в 38 863 евро (19,2 миллиона тенге), отмечается в издании The Paradise.



"Работа включает в себя, помимо прочего, создание штрафных ордеров, а также обработку апелляций. Сами рабочие должны быть выносливыми и готовыми работать сверхурочно", - говорится в сообщении.



Уточняется, что вакансии открыты только для граждан Австрии, все они должны быть привиты от COVID-19, кандидатов отберут по результатам собеседования.



Следует отметить, что австрийцам, не сделавшим прививку до февраля, грозит штраф до 7 200 евро (3,5 миллиона тенге) за несоблюдение закона, а тем, кто откажется платить, грозит также тюремное заключение сроком на 12 месяцев.



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