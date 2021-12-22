Врач назвала доступный продукт, способный снижать холестерин и разжижать кровь

Такая известная, популярная и доступная специя, как корица, при регулярном употреблении помогает снижать уровень плохого холестерина в крови. Также есть данные, что корица разжижает кровь, улучшает кровообращение и понижает кровяное давление. Об этом в беседе с изданием "Доктор Питер" рассказали врачи, передает Tengrinews.kz.



Так, по словам эндокринолога и кандидата медицинских наук Татьяны Гудожниковой, одно из ценных свойств корицы - снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Также эта специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа, защищает от онкологических заболеваний, борется с вирусами и инфекциями.



Гастроэнтеролог Ольга Аришева и нутрициолог Надежда Ершова в свою очередь рассказали, кому от корицы лучше вообще отказаться - несмотря на все ее полезные свойства.



По их словам, корицу нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдроме раздраженного кишечника, болезнях печени и почек. Специя может способствовать повышению давления, поэтому при гипертонии стоит быть с продуктом аккуратнее. Кроме того, корицу не следует употреблять детям до трех лет и кормящим мамам.



Ранее доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков порекомендовал пить кофе с корицей, заменяя ей сахар. "Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам", - отметил врач.