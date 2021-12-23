Как казахстанцам подать заявку на бесплатный гектар земли

Получить бесплатный гектар земли от государства под огород решил житель Костанайской области Виктор Гаан. О такой возможности он узнал год назад, изучил законодательство, нашел свободный участок земли и решил на законных условиях арендовать его бесплатно, сообщает "31 канал".



Гаан написал несколько заявлений, вот только свой гектар так и не получил.



"Можешь пробурить скважину и пользоваться водой, – поделился полученной информацией сельчанин. – Водники к тебе не будут претензий иметь никаких. И излишки у тебя в любом случае с гектара или с половины гектара будут, излишки можешь продавать физическим лицам".



На выбранном гектаре Виктор Гаан собирается выращивать картофель, клубнику и чеснок. Такая возможность прописана в Земельном кодексе. Но, по словам Виктора, в местном акимате ему заявили, что он – первый обратившийся, и как подавать заявление, в исполнительном органе не знали. Пришлось разбираться самому. Подать заявление оказалось просто: посредством портала электронного правительства необходимо отправить заявку, подписанную ЭЦП, а также схему земельного участка. Заключение земельной комиссии должны выдать в течение 12 рабочих дней. Но сроки обработки заявки Виктора прошли, а ответа нет.



Виктор Гаан возмущён тем, что акиматы не дают казахстанцам разъяснений по поводу их законных прав на землю.



Юрист Сергей Уткин подтвердил, что по закону граждане страны могут получить бесплатные участки. Но на практике, по словам эксперта, добиться этого практически невозможно.



"Закон, конечно, позволяет. В Земельном кодексе действительно чётко об этом написано: в 50-й статье, пункт 2.1. В 2018 году этот пункт появился, там чёрным по белому написано: безвозмездное пользование для огородничества, не более одного гектара, – пояснил Уткин. – То есть гражданин может обратиться с заявлением, и ему могут выдать до одного гектара под огородничество".



По словам юриста, во-первых, препятствием для получения земли является бюрократия. "Бюрократия не просто формальная, как где-нибудь на Западе, но с нашим местным колоритом коррупционным", – добавил юрист.



Во-вторых, есть и объективная причина, мешающая казахстанцам получить заветные гектары – это дефицит свободных земель. Казалось бы, Казахстан огромен, а проживает здесь менее 20 млн человек. Однако большинство земель не пригодны для огородничества и поливать там нечем.