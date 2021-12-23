ВОЗ выступила против программ усиления вакцинации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал программы усиления COVID-19, которые в настоящее время реализуются в развитых странах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Глава ВОЗ привел статистику, показывающую, что примерно 20 процентов вакцин, вводимых в настоящее время, являются бустерными дозами. Он рассказал, что подавляющее большинство госпитализаций и смертей приходится на непривитых.



«Ни одна страна не может ускорить выход из пандемии», — сказал он, добавив, что такие программы, скорее всего, будут способствовать только продлению пандемии, поскольку они лишают бедные страны возможности иммунизировать свое население.



Гебрейесус признал, что вакцины спасли много жизней за последний год, но также заявил, что их неравномерное распределение, вероятно, также стоило многих жизней.



«Общие программы усиления, скорее всего, продлят пандемию, а не положат ей конец, перенаправляя поставки в страны, которые уже имеют высокий уровень охвата вакцинацией, предоставляя вирусу больше возможностей для распространения и мутации», — добавил гендиректор ВОЗ.



По его словам, если бы вторые и третьи дозы, вводимые в развитых государствах, были более широко распространены в других странах, в мире, вероятно, наблюдался бы глобальный процент вакцинации выше 40 процентов. Это, по мнению ВОЗ, может привести к прекращению пандемии.