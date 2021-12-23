Третья доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма "Омикрон" – исследование

Для ревакцинации рекомендуют использовать препарат Pfizer.



Учёные Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга выявили, что третья доза вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac не вызывает достаточный иммунный ответ на штамм Covid-19 "Омикрон", сообщается Bloomberg.



"Недавнее исследование показывает, что третья доза вакцины Comirnaty (Pfizer), введённая тем, кто получил две дозы Comirnaty или Coronavac, обеспечивает защитный уровень антител против штамма "Омикрон". В то время как третья доза Coronavac, введённая тем, кто ранее уже получил две дозы Coronavac, не обеспечивает адекватный уровень защиты", – сообщили в пресс-службе Гонконгского университета.



Отмечается, что штамм "Омикрон" распространяется примерно в 70 раз быстрее, чем его предшественник "Дельта".



Профессор Гонконгского Университета Малик Пейрис рекомендовал использовать препарат Pfizer в качестве третьей дозы.



"Те, кто получил две дозы вакцины Comirnaty или Coronavac, должны получить третью дозу вакцины Comirnaty примерно через шесть месяцев после второй дозы вакцины для достижения оптимальной защиты от варианта "Омикрон", – отметил профессор Малик Пейрис.



На прошлой неделе компания Sinovac опубликовала лабораторные исследования, в которых говорится, что у 94% людей, получивших три дозы препарата, выработались нейтрализующие антитела. При этом в исследовании не указали, каким был уровень антител.