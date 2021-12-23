«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.88 KZT
  • €1 = 491.11 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин: У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 20:04
Путин: У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном
Фото ©РИА Новости
Владимир Путин на своей большой ежегодной пресс-конференции рассказал об отношениях России с Казахстаном, поблагодарил за развитие русского языка в стране, а также признался, что рассчитывает на приезд Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит, передает Tengrinews.kz.

Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан является для России одним из близких союзников.

"У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и сейчас подхвачены эти направления с новым Президентом, с которым у меня очень близкие и дружеские отношения сложились", - сказал он.

Кроме того, российский лидер выразил благодарность руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка на территории страны.

"Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается и количество школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - поделился Путин.

Президент России также отметил, что пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались.

"Но, я надеюсь, что Президент Казахстана и Первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю. Руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - поделился Путин на пресс-конференции.

Напомним, ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что Президент примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках содружества, а также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика