Путин: У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном

Владимир Путин на своей большой ежегодной пресс-конференции рассказал об отношениях России с Казахстаном, поблагодарил за развитие русского языка в стране, а также признался, что рассчитывает на приезд Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит, передает Tengrinews.kz.



Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан является для России одним из близких союзников.



"У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и сейчас подхвачены эти направления с новым Президентом, с которым у меня очень близкие и дружеские отношения сложились", - сказал он.



Кроме того, российский лидер выразил благодарность руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка на территории страны.



"Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается и количество школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - поделился Путин.



Президент России также отметил, что пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались.



"Но, я надеюсь, что Президент Казахстана и Первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю. Руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - поделился Путин на пресс-конференции.



Напомним, ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что Президент примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках содружества, а также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня.

