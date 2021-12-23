Доходы населения от пенсий в Казахстане рухнули на 40%

Такие данные приводятся в статистической информации Национального банка за декабрь этого года.



Как следует из опубликованной информации, доходы населения от пенсий во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упали на 41,3%. При этом следует подчеркнуть, что на протяжении двух лет – с января 2019 года по декабрь 2020 года – доходы от пенсий стабильно демонстрировали рост.



Максимальный рост как раз был зафиксирован во втором квартале 2020 года – плюс 23,1%. Теперь же внушительное падение. Также отрицательную динамику во 2-м квартале показывают доходы населения от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности – падение на 6,9% к предыдущему году.



Возвращаясь к доходам от пенсий в этом году, которые сорвались вниз во втором квартале, стоит напомнить, что именно с 1 апреля этого года изменилась методика осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ.



Напомним, по старой методике, действовавшей до 1 апреля 2021 года, пенсионные выплаты постепенно уменьшались – пенсионеры сначала получали большую сумму, которая уменьшалась с каждым годом, по новой методике, наоборот, суммы выплат постепенно увеличиваются.



По расчетам, пенсионеры, получающие пенсию по новой методике, придут к той сумме, которую бы они сразу получали по старой предположительно на пятый год пенсии. Но минтруда утверждает, что с введением новой методики благосостояние пенсионеров улучшилось.



Как говорится в ответе на официальный запрос inbusiness.kz, средний размер пенсионных выплат из ЕНПФ по старой методике составлял 44 231 тенге, а по новой – 50 794 тенге. "Кроме того, новая методика, в отличие от старой, предполагает поправочные повышающие коэффициенты для расчета размеров пенсионных выплат для работников, занятых на опасных производствах, а также для лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп с учетом условий их труда, состояния здоровья и продолжительностью их жизни.



Таким образом, новая методика, разработанная согласно мировой практике пенсионного планирования, повышает благосостояние большинства пенсионеров, позволяет правильно соотнести период пенсионных выплат с актуальной на текущий момент продолжительностью жизни с учетом особенностей труда и здоровья отдельных категорий получателей, а также сохранить платежеспособность пенсионных выплат в будущем", – подчеркивают в минтруда.



Стала ли новая методика причиной столь резкого падения доходов от пенсий, такой запрос мы направили в Нацбанк. В целом на 1 октября 2021 года количество пенсионеров в Казахстане составляет 2,2 млн человек. Средний размер пенсии (солидарная + базовая пенсии) составил 99 887 тенге.



Наиболее высокие показатели среднего размера пенсии наблюдаются по городу Нур-Султану, где cредний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты составляет 117 887 тенге, по городу Алматы –113 891 тенге, по Восточно-Казахстанской области – 109 952 тенге, по Карагандинской области – 105 069 тенге. Наименьший показатель наблюдается по Туркестанской области, где cредний размер пенсии составляет 81 675 тенге, по Алматинской области – 89 983 тенге.



При этом стоит отметить, что каждый четвертый тенге в структуре доходов населения является социальным трансфертом государства (пенсии, пособия, стипендии).

