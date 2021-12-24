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Экс-полицейскую признали виновной в убийстве афроамериканца

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Экс-полицейскую признали виновной в убийстве афроамериканца
©REUTERS
Присяжные из Миннесоты признали экс-полицейскую Кимберли Поттер виновной в непредумышленном убийстве первой и второй степени 20-летнего афроамериканца Даунта Райта, которого она по ошибке застрелила из пистолета, перепутав оружие с электрошокером.

Так, по первому пункту ей грозит 15 лет тюрьмы и 30 тысяч долларов штрафа. По второму - 10 лет лишения свободы и 20 тысяч долларов штрафа.

Вынесение приговора 49-летней Поттер назначено на 18 февраля 2022 года. Как отметили в Reuters, ей грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве первой степени, так как согласно законодательству штата обвиняемые не могут быть приговорены по нескольким обвинениям, связанным с одним и тем же деянием.

Напомним, 20-летний афроамериканец был смертельно ранен полицейским Кимберли Поттер во время остановки автомобиля и попытки ареста за неисполнение ордера на арест в Бруклин-Сентер, штат Миннесота.

Позже инцидент вызвал протесты и массовые беспорядки в ряде американских городов. К тому же он произошел всего в нескольких метрах к северу от того места, где Дерек Шовин, бывший полицейский из Миннеаполиса, в то же время предстал перед судом за убийство Джорджа Флойда, чья смерть в 2020 году во время ареста вызвала протесты в городах США по поводу расизма и жестокости полиции.


Источник: tengrinews.kz
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