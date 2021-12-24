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Украшал елку: в акимате Атырау прокомментировали фото с "повисшим" работником

Просмотров:1015 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Украшал елку: в акимате Атырау прокомментировали фото с "повисшим" работником
Иллюстративное фото
Казахстанцев позабавило фото украшения новогодней елки в Атырау. В городском акимате сказали, что была нарушена техника безопасности, виновных накажут.

В Сети появилось фото, как украшают новогоднюю елку в Атырау. Там изображен работник, который повис над деревом на веревке. Казахстанцев позабавило это фото. Ситуацию Sputnik Казахстан прокомментировали в городском акимате.

Там пояснили, что на фото - сотрудник ТОО "Спецавтобаза". Для специальной техники, задействованной на новогоднее оформление города, выделили корзину (люльку) для верхолазной работы, которой водитель авто пренебрег.

"В ходе работ применен только предохранительный пояс рабочего. Несоблюдение правил безопасности влечет наказание, вплоть до увольнения. На данный момент со службой техники безопасности компании ведется соответствующая работа, будут приняты жесткие меры в рамках действующего законодательства", - сказали в пресс-службе ведомства.

Между тем в ТОО "Спецавтобаза" заявили, что по факту проводится служебное расследование по несоблюдению правил техники безопасности на рабочем месте. В компании пообещали принять соответствующие меры.

Украшал елку: в акимате Атырау прокомментировали фото с "повисшим" работником


Источник: SPUTNIK.KZ
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Комментарии ( 2 )

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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:20
Ёлка Атырауская по симпатичнее нашего то конуса будет!
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:18
Люлька сломалась, а акимат требует украсить сегодня...
 
 

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