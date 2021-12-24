Трамп потребовал запретить публикацию документов о штурме Капитолия

Запрос Трампа поступил через две недели, после того как Апелляционный суд США по округу Колумбия постановил, что у бывшего президента нет оснований оспаривать решение президента-демократа Джо Байдена разрешить передачу документов. Это решение будет приостановлено до решения Верховного суда.



Адвокаты Трампа в судебном заявлении указали, что запрос Специального комитета Палаты представителей является "чрезвычайно широким" и "беспрецедентным посягательством на исполнительную привилегию".



Между тем судья Патрисия Миллетт заявила, что у Конгресса были "исключительно жизненно важные интересы" в изучении событий 6 января.



Бывший американский лидер пытается через суд заблокировать разглашение сотен страниц бумаг, которые могут пролить свет на происходившее в Белом доме 6 января. Так как ранее комитет попросил Национальный архив США, в котором хранятся документы Белого дома Трампа, предоставить журналы посещений, записи телефонных разговоров и письменные сообщения между его советниками.



Трамп утверждает, что как бывший президент он сохраняет право главы государства отказывать Конгрессу в получении определенных документов.



Напомним, 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли масштабные беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Дональд Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс, что Байден в свою очередь назвал мятежом.



Ранее Трамп подал в суд на Конгресс США из-за расследования штурма Капитолия.