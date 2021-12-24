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Ещё одного рабочего привязали к крюку подъёмного крана для украшения ёлки в Казахстане

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Ещё одного рабочего привязали к крюку подъёмного крана для украшения ёлки в Казахстане
Кадр видео
В Казахстане ещё одного рабочего привязали к крюку подъёмного крана для того, чтобы он установил ёлку. Случай произошёл в Нур-Султане. Рядом с ТРЦ "Керуен" устанавливают экоёлку в стиле "Құрақ көрпе".

В акимате Есильского района прокомментировали инцидент.

"Установкой каркаса новогодней ели занимался инвестор. Предприниматель, с которым проведена разъяснительная работа, взял на себя обязательства не допускать повтора подобных нарушений", – сообщили в акимате.

Накануне в Telegram-канале Qumash разместили снимок, на котором рабочий спецавтобазы в Атырау украшал городскую ёлку, будучи привязанным к крюку подъёмного крана. В акимате заявили, что по отношению к нарушившим технику безопасности сотрудникам компании примут жёсткие меры.


Источник: informburo.kz
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