Ещё одного рабочего привязали к крюку подъёмного крана для украшения ёлки в Казахстане

В Казахстане ещё одного рабочего привязали к крюку подъёмного крана для того, чтобы он установил ёлку. Случай произошёл в Нур-Султане. Рядом с ТРЦ "Керуен" устанавливают экоёлку в стиле "Құрақ көрпе".



В акимате Есильского района прокомментировали инцидент.



"Установкой каркаса новогодней ели занимался инвестор. Предприниматель, с которым проведена разъяснительная работа, взял на себя обязательства не допускать повтора подобных нарушений", – сообщили в акимате.



Накануне в Telegram-канале Qumash разместили снимок, на котором рабочий спецавтобазы в Атырау украшал городскую ёлку, будучи привязанным к крюку подъёмного крана. В акимате заявили, что по отношению к нарушившим технику безопасности сотрудникам компании примут жёсткие меры.