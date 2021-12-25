Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

За сутки в стране зарегистрировано на 18 заболевших меньше, чем днем ранее. Все регионы сохраняют тенденцию к снижению заболеваемости. Единственным исключением стал город Алматы, где инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксировано чуть больше, чем 23 декабря, сообщает Zakon.kz.



Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая COVID-19. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



в Нур-Султане – 83,



в Алматы – 44,



в Шымкенте – 4,



в Акмолинской области – 49,



в Актюбинской области – 2,



в Алматинской области – 7,



в Атырауской области – 12,



в ВКО – 21,



в Жамбылской области – 4,



в ЗКО – 11,



в Карагандинской области – 59,



в Костанайской области – 42,



в Кызылординской области – 8,



в Мангистауской области – 3,



в Павлодарской области – 45,



в СКО – 46,



в Туркестанской области – 2.



Всего в стране подтверждено 985 458 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



За тот же период в РК 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 90,



в Алматы – 74,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 58,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 0,



в Атырауской области – 16,



в ВКО – 31,



в Жамбылской области – 18,



в ЗКО – 23,



в Карагандинской области – 115,



в Костанайской области – 98,



в Кызылординской области – 5,



в Мангистауской области – 4,



в Павлодарской области – 44,



в СКО – 0,



в Туркестанской области – 12.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 956 634 человека.