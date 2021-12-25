Как в Казахстане будут принимать учителей на работу по новым правилам

Приём педагогов на работу теперь будет проводиться в новом формате: посредством конкурса и чётких, измеримых критериев, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает informburo.kz



По его словам, ранее чёткой регламентации порядка трудоустройства учителей не было – директор школы единолично решал, кого принимать на работу и по каким показателям.



«Фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы», – отметил министр.



В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам.



Процедура трудоустройства



- При трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка.

- По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.

- Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.



В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.



«Субъективизм сводится до минимума. Кстати, ещё мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить три балла, за негативную – лишиться пяти баллов. Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе», – сообщил Асхат Аймагамбетов.



Он добавил, что правила предусматривают обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.



«Важно отметить, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию «Педагог», – заметил министр.



Допускается приём на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на восемь часов по одному предмету, а также распределение вакантных должностей при наличии не менее восьми часов среди педагогов организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных девяти и более часов по одному предмету.