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Массовое ДТП на трассе Алматы - Хоргос: 17 авто пострадали

Просмотров:13 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Массовое ДТП на трассе Алматы - Хоргос: 17 авто пострадали
Фото: Instagram/kris_p_talgar_2 Фото: Instagram/kris_p_talgar_2
17 авто попали в аварию на трассе Алматы - Хоргос. Появилось видео массового ДТП, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях публикуют видео с трассы в Алматинской области, где произошло массовое ДТП.



Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло около 10.00 часов на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, доставленные для медобследования в региональную больницу села Шелек. На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84-го по 136-й километр закрыт для движения", - сообщили в пресс-службе ДП.

"Уважаемые водители, просим вас быть максимально внимательными и осторожными во время движения! Неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования!" - обратились к казахстанцам в полиции.

По сообщению пресс-службы ДЧС Алматинской области, с 12.00 часов 25 декабря 2021 года из-за густого тумана и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Алматы - Хоргос (24-140 километр, поселок Арман - село Шелек).



Отметим, ранее сообщалось о закрытии участка трассы в Алматинской области из-за плохой видимости. Движение было ограничено с 9.30 часов 25 декабря для всех видов автотранспорта на 83-184 километре автодороги Ушарал - Достык, участке станция Коктума - станция Достык.



Источник: Tengrinews.kz
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