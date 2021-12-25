Массовое ДТП на трассе Алматы - Хоргос: 17 авто пострадали

Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло около 10.00 часов на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос.
"Из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, доставленные для медобследования в региональную больницу села Шелек. На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84-го по 136-й километр закрыт для движения", - сообщили в пресс-службе ДП.
"Уважаемые водители, просим вас быть максимально внимательными и осторожными во время движения! Неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования!" - обратились к казахстанцам в полиции.
По сообщению пресс-службы ДЧС Алматинской области, с 12.00 часов 25 декабря 2021 года из-за густого тумана и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Алматы - Хоргос (24-140 километр, поселок Арман - село Шелек).
Отметим, ранее сообщалось о закрытии участка трассы в Алматинской области из-за плохой видимости. Движение было ограничено с 9.30 часов 25 декабря для всех видов автотранспорта на 83-184 километре автодороги Ушарал - Достык, участке станция Коктума - станция Достык.
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