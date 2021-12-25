Массовое ДТП на трассе Алматы - Хоргос: 17 авто пострадали

17 авто попали в аварию на трассе Алматы - Хоргос. Появилось видео массового ДТП, передает корреспондент Tengrinews.kz.В социальных сетях публикуют видео с трассы в Алматинской области, где произошло массовое ДТП.Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло около 10.00 часов на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос."Из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, доставленные для медобследования в региональную больницу села Шелек. На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84-го по 136-й километр закрыт для движения", - сообщили в пресс-службе ДП."Уважаемые водители, просим вас быть максимально внимательными и осторожными во время движения! Неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования!" - обратились к казахстанцам в полиции.По сообщению пресс-службы ДЧС Алматинской области, с 12.00 часов 25 декабря 2021 года из-за густого тумана и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Алматы - Хоргос (24-140 километр, поселок Арман - село Шелек).Отметим, ранее сообщалось о закрытии участка трассы в Алматинской области из-за плохой видимости. Движение было ограничено с 9.30 часов 25 декабря для всех видов автотранспорта на 83-184 километре автодороги Ушарал - Достык, участке станция Коктума - станция Достык.