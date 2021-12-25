«Это все хайп»: с чем на самом деле связаны массовые увольнения нефтяников на Тенгизе

Без работы на нефтяном месторождении рискуют остаться 39 тысяч рабочих
В западной части страны, похоже, в скором времени подскочат показатели безработицы. 39 тысяч нефтяников останутся без работы. Все они трудились на Тенгизском месторождении. Причина массового увольнения – завершение проекта «Келешек кенею» на этом участке. Однако большой беды специалисты отрасли в этом не видят и утверждают, что сокращения были ожидаемы. В деталях этой истории разбирался корреспондент Azattyq Rýhy
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В первом квартале следующего года своих рабочих мест лишатся 7 тысяч людей. Многие из них – местные жители. «Келешек кенею» – часть проекта будущего расширения (ПБР) Тенгизского месторождения, где сейчас строится завод третьего поколения, который позволит увеличить добычу нефти на 12 миллионов тонн в год. Проект выполнен на 87%. Полностью завершится в 2023 году. Именно это и послужит причиной массового сокращения.
Глава президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана объясняет, что это неизбежный и нормальный процесс. Сервисные компании, работавшие там, – это не заводы, не производители, а в основном строительные компании, которые работают от контракта к контракту. В данном случае он подходит к концу, компания свою часть сделки выполнила – построила завод. Строительные работы там закончены, сейчас идет пусконаладочный процесс, который завершится в 2023 году. Когда предприятие запустят, работников нефтесервисной фирмы распустят.
«Это не тема для обсуждения, это все хайп. Работники, которые оказывали строительные услуги сервисной компании, заключали контракты. Каждая компания, когда нанимает работника, объясняет, что все компании живут от контракта к контракту. Сейчас нет такого, что человека взял, и он до пенсии его держал. На Тенгизе были компании, которые всего два месяца работали. Некоторые два года работают. Работа закончилась и что, теперь этих 40 тысяч человек должны кормить? Нет, конечно. Эту тему мусолят и мусолят, как будто какая-то диверсия происходит, будто специально народ угнетают. Нет, это нормальный экономический процесс», - пояснил Рашид Жаксылыков.
Сервисные компании всегда жили за счет будущих проектов и капитальных ремонтов. А у каждого проекта есть свой срок реализации. Как только он заканчивается, сервисная компания всегда остается без работы и начинает искать новые проекты. Сейчас в поисках работы казахстанские фирмы все чаще обращают свои взоры на российские нефтяные проекты.
«Многие компании сейчас уходят в Россию. Мы вот занимаемся экспортом сервисных компаний. Более 11 тысяч человек ушли на российские проекты. В 2022 году хотим увеличить это число до 33 тысяч человек. Мы начинаем искать по миру эти проекты, потому что крупных проектов у нас до 2024-2025 годов не ожидается. Чтобы не потерять квалификацию работников, мы вынуждены уходить на зарубежные проекты. В этом нет вины инвесторов, операторов, акимата или правительства. Это бизнес и мы должны научиться смотреть на эти вещи грамотно. С пониманием. А сейчас подают эту историю, будто взяли за шкирку и выкинули, без работы оставили. Нет, это не так. Ничего тут страшного нет, мы кочуем как кочевники. Где проект, там мы и находимся», - объясняет председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана.
Пенять на кого-либо в такой ситуации нельзя. Причем дальнейшее трудоустройство рабочих не должно быть головной болью акимата, утверждает наш собеседник.
Хотя сами чиновники Атырауской области уже пообещали найти работу 12 тысячам нефтяников. Вот только где, если проектов на горизонте не предвидится?
«Когда закончится контракт, куда пойдут безработные? Разумеется, в акимат. И он будет брать на себя обязательство их трудоустроить. Но на какие проекты их будут устраивать? Это будут опять же временные проекты – построить дорогу, школу. А когда закончат, что будут делать?
У нас нет новых месторождений. До старта Кашаган-2 не предвидится крупных проектов. Сервисные компании сталкиваются с проблемой истощения новых проектов. Не предвидится будущих контрактов. Но мы ищем, и многие наши компании на сегодняшний день регистрируются в России, в Дубай, в Туркменистане. То есть это зависит от предприимчивости владельца компании. И это надо четко понимать», - подчеркнул Рашид Жаксылыков.
В такой ситуации действовать следовало бы совсем по-другому. Эксперт советует правительству задуматься над созданием новых рабочих мест.
«Помните, в советское время был градообразующий кластер? Почему именно мы должны всегда надеяться и жить на нефтегазовые проекты? Почему все время не исполняется программа диверсификации экономики? Акимат должен заниматься этим и надо инвесторов привлекать, чтобы легкую промышленность поднимали, сельское хозяйство и этих людей трудоустраивали на постоянную работу. Если этим не будет заниматься правительство, эти проблемы не то, что нас переживут, наших внуков переживут. Надо строить заводы, поднимать сельское хозяйство и трудоустраивать на новые рабочие места», - подытожил спикер.
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