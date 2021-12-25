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Талибы* запретили включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба – СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Талибы* запретили включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба – СМИ
© REUTERS / STRINGER
АЛМАТЫ, 25 дек — Sputnik. Талибы запретили включать музыку в автомобилях. Водители также не должны возить женщин без хиджаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Kabul News.

"Министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", – говорится в сообщении телеканала.

Также РИА Новости со ссылкой на владельца одного из отелей сообщил, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане. Кроме того, теперь мужчины и женщины должны праздновать в разных залах.

Напомним, в начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Италия была одной из нескольких западных стран, которые вывезли по воздуху сотни афганцев из страны.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность


Источник: sputniknews.kz
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