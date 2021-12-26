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Девушка вышла замуж за парня, облившего ее серной кислотой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Девушка вышла замуж за парня, облившего ее серной кислотой
© bild.de
В Турции девушка вышла замуж за молодого человека, который обезобразил ее лицо, облив серной кислотой. Историю об этом опубликовало немецкое издание Bild, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Germania.one.

20-летняя Берфин Озек стала жертвой коварного нападения в 2019 году в городе Искендерун на юго-востоке Турции. Кислота изуродовала красивую студентку. С тех пор она ослепла на один глаз.

Виновник преступления - ее бывший парень Казим Озан Селтик, которого девушка ранее бросила. За это он жестоко отомстил ей. "Если я не могу тебя получить, никто тебя не получит", - сказал молодой человек перед нападением.

Девушка вышла замуж за парня, облившего ее серной кислотой


После кислотной атаки Казим был арестован и отправился в тюрьму. Суд приговорил преступника к 13,5 годам лишения свободы. Но юноше повезло. Изменения в законе и меры по борьбе с пандемией коронавируса привели его к условно-досрочному освобождению.

Девушка вышла замуж за парня, облившего ее серной кислотой


Находясь за решеткой, парень писал письма своей бывшей девушке и просил о прощении, заявляя о своей любви. Выйдя на свободу, он сразу же попросил ее руки.

В итоге Берфин не только простила своего обидчика, но и вышла за него замуж. Семья девушки была шокирована таким решением. "Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее годами, но все было напрасно", - сокрушается отец девушки Ясар Озек.

В соцсетях на молодоженов обрушилась резкая критика. "Если меня спросят, кто самый глупый человек в мире, я отвечу, назвав эту женщину. В следующий раз этот мужчина заживо снимет с нее шкуру", - написал один из пользователей.


Источник: Tengrinews.kz
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