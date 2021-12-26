Атырау. 26 декабря. КазТАГ – Четыре врача признаны виновными в смерти годовалого малыша в Атырау, но попали под амнистию, сообщает «Мой город».



«24 декабря в суде №2 Атырау был вынесен приговор в отношении врачей областной детской больницы – хирургов Тлеугалиева, Зулкашева и Адрисова и педиатра Тажгалиевой. Они обвинялись по статье 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека) УК РК», - говорится в сообщении в воскресенье.



По материалам дела, в декабре 2019 года скончался 11-месячный ребенок – он проглотил магнитик от крышки iPad.



«При этом родные малыша обращались за помощью, но медики не стали оперировать малыша, якобы ссылаясь на то, что инородный предмет выйдет естественным путем», - сказано в сообщении.



Как уточнили в суде, дежурившие 22, 23, 26 декабря 2019 года врачи-хирурги Атырауской областной детской больницы Тлеугалиев, Зулкашев, Адрисов, врач-педиатр Тажгалиева не оказали надлежащей медицинской помощи ребенку 2018 года рождения, проглотившему инородное тело.



«Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения ребенок скончался. Вина подсудимых нашла свое подтверждение показаниями потерпевшего, свидетелей и заключениями экспертизы, специалистов», - подчеркнули в суде.



Прокурор просил назначить всем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на три года и на основании акта амнистии освободить их от основного наказания ввиду совершения преступления небольшой тяжести.



Стороны потерпевших просила назначить врачам строгое наказание.



Сами подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и просили их оправдать.



«Суд при назначении наказания учел все смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, роль каждого из соучастников преступления. В связи с этим, всем осужденным назначено основное наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев за совершение деяния, повлекшее по неосторожности смерть человека. Зулкашеву назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на три года, Тлеугалиеву, Адрисову, Тажгалиевой – на два года. В соответствии с законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» они освобождены от наказания в виде лишения свободы, так как согласно Уголовному кодексу это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести. Гражданский иск по делу не предъявлен», - заявили в суде.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.