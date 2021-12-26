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101-летняя любительница выпивки раскрыла секрет долголетия

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 17:09
101-летняя любительница выпивки раскрыла секрет долголетия
Фото: Inyourarea
101-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения, раскрыла секрет своего долголетия и дала совет, как прожить счастливую жизнь. Об этом сообщает InYourArea

Айна Бикертон из Эдинбурга отметила знаменательную дату в компании сотрудников и постояльцев дома престарелых, в котором проживает с 2020 года. Поздравить родственницу приехали сын, внуки и правнуки.

Бикертон призналась, что в молодости была большой любительницей вечеринок с танцами и выпивкой. Секретом своего долголетия британка считает то, что всегда легко относилась к жизни. «Мой секрет в том, чтобы меньше ворчать и не воспринимать жизнь слишком серьезно. Плачешь всегда в одиночестве, а смеешься в компании. Смеяться намного приятнее», — посоветовала молодежи пенсионерка.

Женщина начинала карьеру в типографии, а потом несколько десятилетий трудилась кондуктором автобуса. Бикертон обожала эту работу, потому что нужно было много общаться с разными людьми. В доме престарелых женщина много читает и слушает Фрэнка Синатру, которого обожает с юности.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Австралии отпраздновала юбилей и поделилась секретом долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.


Источник: lenta.ru
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