На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет

Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет на Украине
КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с маленькими детьми, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны страны.
"Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", — говорится в сообщении разведки в фейсбуке.
Как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и семейные обстоятельства, уточнили там.
"До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете", — добавили там.
Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.
Позже глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич сообщил, что военное ведомство сократит перечень.
В свою очередь, посетители официального сайта президента Украины создали петицию с требованием отменить приказ. Авторы назвали ситуацию "безобразием" и "издевательством над женщинами". Для того, чтобы глава государства рассмотрел прошение, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На сегодня петицию подписали уже более 6,8 тысячи пользователей.
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