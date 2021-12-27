Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Пандемия COVID-19 не является последней для человечества, необходимо готовиться к следующей. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Ежегодно в мире 27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.



"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует", - написал Гутерреш в своем Twitter.



Пандемия - крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке - "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке - "испанка".



ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией.



По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 миллиона человек скончались.



Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.



В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.



В разработках участвуют самые разные организации - от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.



Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки различных вакцин для защиты от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.



Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.



В настоящее время в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе испытаний находятся 40 вакцин-кандидатов, на второй - 58, на третьей - 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.



Список вакцин, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На 17 декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.



По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года - свыше 8,9 миллиарда.