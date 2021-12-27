Что лучше купить перед Новым годом, пока не подорожало - советы экспертов

В новогодние дни практически каждый сталкивается с влиянием праздничных традиций, когда осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась у экспертов, как лучше распорядиться бюджетом в канун новогодних праздников и стоит ли избегать нерациональных покупок.

Подходить к финансовым тратам с умом



Экономист Марат Абдурахманов рекомендует казахстанцам отказаться от крупных покупок и подготовить финансовую "подушку безопасности".



"С нового года вырастут налоги и поменяются правила. С учетом роста стоимости бензина и введения СНТ с 1 апреля 2021 года, конечно, подорожает все. То есть и продовольствие, и техника, и услуги. Естественно, все ждут девальвации, которая, судя по ценам, уже состоялась. Поэтому рекомендую отказаться от крупных покупок. Продукты питания - это необходимость. К сожалению, в кредит их стали покупать более двух процентов граждан. Это означает, что спрос упал. Каждая семья хочет сделать себе подарок перед Новым годом, и здесь важно подойти грамотно к финансам. Необходимо иметь запас финансовой прочности. То есть сбережения в размере не менее расходов на 6 месяцев", - советует казахстанский финансист.



При этом Марат Абдурахманов рекомендует обратить больше внимания на здоровье. По мнению эксперта, инвестиции в здоровье - это самые надежные и выгодные инвестиции.

Не откладывайте обязательные покупки



Финансовый аналитик Андрей Чеботарев советует казахстанцам не откладывать обязательные покупки до послепраздничных дней и потратиться на необходимое до Нового года.



"Если говорить о покупке техники или чего-то еще, здесь сильно зависит от ситуации каждого, если у вас идет ремонт, вы планируете заселяться и у вас есть деньги, то тогда лучше купить сейчас. Если вы можете позволить себе купить то, что вам необходимо, советую делать это прямо сейчас. Поскольку сегодня данная вещь вам обойдется дешевле, чем в начале следующего года. Предпосылки к замедлению темпов роста и снижению могут быть только к концу следующего года. Вторая половина - конец следующего года - мы будем замедляться, может быть, где-то снижаться. Поэтому, если у вас есть обязательные покупки, которые вам нужно совершить, не откладывайте", - советует финансовый аналитик.



При этом Чеботарев напоминает, что "все зависит от финансового благосостояния того или иного гражданина страны". При этом эксперт поделился универсальным советом.







"Единственный универсальный совет, который у меня есть в этой ситуации, который никогда не поздно осуществить, - это купить образование. Я бы советовал сделать именно так. То, что меняет вашу профессию, если она вам не нравится. Или сделает вас еще большим профессионалом. Поскольку следующий год также пройдет под годом высокой инфляции, цены снижаться не будут. Во всяком случае в первой половине года - точно. Поэтому самое время задуматься о повышении своего дохода", - советует Андрей Чеботарев.



Не стоит пренебрегать предпраздничными скидками



Лучшая стратегия, по мнению экономиста Алмаса Чукина, - вести осознанное планирование бюджета. А также не стоит пренебрегать дисконтами и предпраздничными скидками.



"Во-первых, инфляция почти никогда не идет назад. Если что-то уже подорожало, то оно подорожало. Так что ждать, что подешевеет, - это самое безнадежное занятие. Соответственно, исходя из этого, покупать советую то, что будет продаваться со скидкой, поэтому не стоит игнорировать их. Новогодние скидки будут длиться достаточно долго, также и после 31-го. Не стоит забывать также, что январь - самый сложный месяц в плане торговли, поскольку в праздничные дни люди обычно позволяют себе потратиться", - добавил эксперт.