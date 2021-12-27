Профессионального боксера расстреляли прямо за рулем авто в США

В США за рулем своего внедорожника был расстрелян 30-летний профессиональный боксер супертяжелого веса Дэнни Келли - младший. В момент трагедии в салоне авто находилась вся его семья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Инцидент произошел 25 декабря на оживленной Сент-Барнабас-роуд в городке Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. По данным полиции, возле внедорожника боксера остановилось другое авто, водитель которого открыл огонь.
Отмечается, что медикам не удалось спасти боксера. Его подруга и трое детей физически не пострадали. За информацию, которая поможет найти убийцу, предложена награда в размере 25 тысяч долларов.
Сейчас детективы выясняют, был ли это инцидент "дорожной ярости" или мотив для убийства в другом.
"Абсолютно душераздирающая потеря для семьи и друзей мистера Келли. Сегодня на Рождество он не дома со своими близкими. Теперь они оплакивают его смерть, вместо того чтобы отмечать праздник", - приводит слова офицера отдела полиции по тяжким преступлениям Дэвида Блейзера издание vRINGe.com.
В последнем своем бою Дэнни нокаутировал во втором раунде Ника Киснера.
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