В каких регионах Казахстана подешевели яйца

Два города республиканского значения попали в число регионов, где снижения цен не наблюдается.



Цены на куриные яйца в Казахстане снижены в среднем до 30-32 тенге за штуку, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.



"Казгер кус" снизило цену одного яйца с 38 до 32 тенге;

"Ижевский" – с 36 до 30 тенге;

"Агрофирма Курма" – с 32 до 30 тенге;

"Уральская птицефабрика" – с 37 до 35 тенге;

"Шарбакты кус" и "Павлодар кус" – с 40 до 36 тенге;

"Якорская птицефабрика" – с 37 до 32 тенге;

"Казахстан кустары" – с 32,9 до 31 тенге.



Однако в рознице всё не столь однозначно. Если в Нур-Султане, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях наблюдается удешевление яиц в среднем до 20%, то в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях снижения цен не наблюдается. Причиной антимонопольный орган называет наличие в торговых сетях остатка товара, купленного по старым ценам.



Магазины формата "у дома" при реализации яиц продолжают превышать максимально разрешённую надбавку в 15%. К примеру, в столице средняя надбавка сложилась на уровне 25%.