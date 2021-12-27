В каких регионах Казахстана подешевели яйца

Два города республиканского значения попали в число регионов, где снижения цен не наблюдается.
Цены на куриные яйца в Казахстане снижены в среднем до 30-32 тенге за штуку, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.
"Казгер кус" снизило цену одного яйца с 38 до 32 тенге; "Ижевский" – с 36 до 30 тенге; "Агрофирма Курма" – с 32 до 30 тенге; "Уральская птицефабрика" – с 37 до 35 тенге; "Шарбакты кус" и "Павлодар кус" – с 40 до 36 тенге; "Якорская птицефабрика" – с 37 до 32 тенге; "Казахстан кустары" – с 32,9 до 31 тенге.
Однако в рознице всё не столь однозначно. Если в Нур-Султане, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях наблюдается удешевление яиц в среднем до 20%, то в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях снижения цен не наблюдается. Причиной антимонопольный орган называет наличие в торговых сетях остатка товара, купленного по старым ценам.
Магазины формата "у дома" при реализации яиц продолжают превышать максимально разрешённую надбавку в 15%. К примеру, в столице средняя надбавка сложилась на уровне 25%.
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