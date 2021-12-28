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Россиянам подсказали простые средства от похмелья после новогоднего застолья

Просмотров:639 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Россиянам подсказали простые средства от похмелья после новогоднего застолья
Фото: pixabay.com
Нарколог Брюн рассказал, почему ни в коем случае нельзя похмеляться.

Если после новогоднего застолья у вас болит голова из-за употребления алкоголя накануне, надо есть продукты и напитки, которые помогут облегчить страдания. О них рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Московского департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

Эксперт рассказал в интервью АГН «Москва», что избавиться от похмелья помогут некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, кефир и капустный рассол.

Брюн подчеркнул, что если похмелье несильное, то лучше вообще ничего не делать до вечера 1 января – пройдет само.

«Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут легкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница», – сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что эффективным в данном случае окажется рассол, причем именно капустный, а не огуречный, так как в нем есть вещество, защищающее печень.

Чего делать действительно не нужно – так это похмеляться, так как повторный прием алкоголя может усугубить состояние.

«Новая доза спиртного любой крепости может лишь усугубить ситуацию, облегчение будет кратковременным, а потом станет еще хуже», – предупредил Брюн, добавив, что если отравление алкоголем было тяжелым – необходимо вызвать скорую помощь.

Людям, имеющим болезни желудка, не стоит снимать похмелье приемом аспирина. У тех, кто страдает язвенной болезнью желудка, аспирин может вызвать гастрит и даже кровотечение. В качестве альтернативы аспирину Брюн назвал янтарную кислоту.

Кроме того, нарколог рекомендовал в случае сильного похмелья отказаться от физической активности и провести первый день дома, так как полностью алкоголь выводится из организма от трех суток и более.


Источник: mk.ru
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