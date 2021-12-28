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Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом

Просмотров:2125 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Вход в ТРЦ, банки, ЦОНы и Казпочту планируют запретить гражданам с "синим" статусом
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
"Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в:

- торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети;
- спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры;
- караоке;
- бассейны, сауны, бани;
- банки;
- отделения АО "Казпочта", ЦОНы - только лицам, имеющим зеленый статус по приложению Ashyq", - заявил Буркитбаев на заседании правительства.

Данную норму Минздрав предложил ввести с 5 января 2022 года.

"Увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране", - обратился он к премьер-министру Аскару Мамину.

По его словам, сейчас ревакцинации подлежат 9,2 миллиона человек, из которых более 400 тысяч человек ревакцинированы.

"В первом квартале 2022 года ревакцинации подлежат 3,8 миллиона человек, во втором квартале - 2,6 миллиона человек", - добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:30
Тут явный маразм у наших властей придержащих на фоне последствии пандемии коронавируса у наших чиновников КУ-КУ-ХУ снесло окончательно. Ведь даже ВОЗ признался в том,что пик пандемии и эпидемии уже давно спал,а жителям теперь придется жить с любым вирусом,ма у нас прямо Боратистан не зря своё время от души Саша Коен в образе Бората Сагдиева так пародийно порезвился над нашими чиновниками!!! Теперь уже не сколько не удивляешься тому,что у нас во власти окопались Враги народа они же Боратовцы!!!! Всё ещё наиграться не могут!!! Мы и так от них уже устали и как они далеки от народа так ,что пусть где-нибудь в глухих степях резвятся!!!
 
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  • diger
  • Papirosso
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 16:56
Надо будет митинги устраивать, вообще охренели. Там где меньше вакцинированных, там же меньше всего заразившихся ковидом. Тем более от омикрон штамма вакцина не помогает совершенно.
 
-2
  • Патрик
  • Ashat
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  • diger
  • Papirosso
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:09
да давайте уже сразу по концлагерям распределяйте.
 
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  • Василий Кравчук
  • Pinochet
  • Имярек
 chrome (Посетители) Сегодня, 13:20
Сперва запретите торговлю паспортами...
 
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  • Pinochet
  • Papirosso
 шевченко (Посетители) Сегодня, 12:28
Прекрасный ход к расколу общества, возрастанию напряжённости, проявлениям психоза. Алга!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
-1
  • Патрик
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  • Pinochet
  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 12:16
Это что за беспредел? Они там ваще с ума сходят что ли, бесовщина зашкаливает... Ждите отвётку.. Лично у меня терпение закончилось...
 
 

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