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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр Атамкулов пообещал снижение цен на жилье

Просмотров:460 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Министр Атамкулов пообещал снижение цен на жилье
Фото:elements.envato.com
Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что казахстанцев ожидает снижение цен на жилье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Глава МИИР сравнил текущую ситуацию на рынке недвижимости в Казахстане с мыльным пузырем.

"Снижение будет. И мы над этим работаем. И я как министр работаю над этим. То, что мыльный пузырь раздувается, когда искусственный интеллект поднимает цену после каждой проданной квартиры у некоторых компаний, - это неправильный подход", - заявил Атамкулов.

Министр подчеркнул, что на данный момент совместно с Антимонопольным комитетом рассматривается комплекс мер для регуляции цен.

"Мы прекрасно знаем через госэкспертизу и исследовательские институты, сколько стоит квадратный метр. В прошлом году мы делали разъяснения по каждому квадратному метру. Самую большую роль играют спекулятивные действия некоторых больших игроков на рынке. Наценка у некоторых - в два раза", - добавил глава МИИР.

Ранее о ценах на недвижимость неоднократно высказались казахстанские эксперты. Многие из них согласны с тем, что сегодня рынок жилья в стране похож на "мыльный пузырь", который неизбежно должен скоро "взорваться".


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Комментарии ( 5 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:22
zhanino,
Всё бы ничего, да вот цены на строй материалы растут как на дрожжах, так что, ест-но новое жильё подорожает,а за ним и вторичка. Вопрос времени...
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 17:08
Обещалкины! Выделяйте причитающиеся 10 соток под ИЖС и цены сами упадут, вам даже принуждать ни кого не понадобится!
Ато 10 соток не выдаёте, да ещё и граждан от мошенников защитить не можете, почему стройки домов идут и застройщики людей кидают?!
 
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  • chrome
  • diger
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:57
Ну, если этот министр будет сам покупать стройматериалы и бесплатно раздавать их строителям, может быть подешевеет... Сказочник! Тут одного приказа недостаточно ;)
 
-1
  • Ashat
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  • chrome
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:55
значит станут еще дороже
 
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  • Имярек
 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:42
тут не надо быть министром, как говорится к гадалке не ходи и так цены раздуты, и ясно, что этот пузырь должен лопнуть, вопрос только времени.
 
 

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