Министр Атамкулов пообещал снижение цен на жилье

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что казахстанцев ожидает снижение цен на жилье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atameken Business.



Глава МИИР сравнил текущую ситуацию на рынке недвижимости в Казахстане с мыльным пузырем.



"Снижение будет. И мы над этим работаем. И я как министр работаю над этим. То, что мыльный пузырь раздувается, когда искусственный интеллект поднимает цену после каждой проданной квартиры у некоторых компаний, - это неправильный подход", - заявил Атамкулов.



Министр подчеркнул, что на данный момент совместно с Антимонопольным комитетом рассматривается комплекс мер для регуляции цен.



"Мы прекрасно знаем через госэкспертизу и исследовательские институты, сколько стоит квадратный метр. В прошлом году мы делали разъяснения по каждому квадратному метру. Самую большую роль играют спекулятивные действия некоторых больших игроков на рынке. Наценка у некоторых - в два раза", - добавил глава МИИР.



Ранее о ценах на недвижимость неоднократно высказались казахстанские эксперты. Многие из них согласны с тем, что сегодня рынок жилья в стране похож на "мыльный пузырь", который неизбежно должен скоро "взорваться".