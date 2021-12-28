Статус "Отбасы банка" изменится в Казахстане

Дочерняя организация холдинга "Байтерек" - АО "Отбасы банк" станет национальным институтом развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу национального управляющего холдинга "Байтерек".



Председатель правления холдинга Айдар Арифханов заявил, что в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе "Отбасы банка" будет создан Центр по обеспечению жильем.



Центр, по словам председателя, будет осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.



"База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Кроме того, планируется изменение статуса банка второго уровня на банк, обладающий статусом национального института развития", - сообщил Айдар Арифханов.



Также, по его словам, "Отбасы банком" совместно с акимами областей в рамках инструментов банка будет разработана программа льготной ипотеки с первоначальным взносом 10 процентов, ставкой вознаграждения в пределах 2-5 процентов для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Запланированный срок создания продукта - 1 квартал 2022 года.



Отмечается, что по направлению системы жилищных строительных сбережений на сегодня в 2021 году населению уже выдано 73 тысячи льготных займов на общую сумму 1,1 триллиона тенге, из них в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" выдано 13,6 тысячи займов на сумму 150 миллиардов тенге.