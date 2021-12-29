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"Дети учатся в коробке от холодильника": в Алматинской области пожаловались на школу

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 08:37
"Дети учатся в коробке от холодильника": в Алматинской области пожаловались на школу
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 29 дек — Sputnik. В школе поселка Коктерек (Алматинская область) учителя не могут вызвать детей к доске из-за нехватки места в классах.

В старом учебном заведении поселка Коктерек детям приходится получать знания в маленьких кабинетах, сообщает телеканал КТК.



На уроках учащиеся стараются лишний раз не вставать. К доске их тоже не вызывают. Занятия проходят в три смены.

Родители учеников собрались возле школы - они пришли, чтобы пожаловаться на условия, в которых учатся их дети.

"Кабинетов вообще не хватает, кабинеты маленькие. Дети учатся вообще в какой-то коробке из-под холодильника. У них спортзал в ужасном вообще виде. Плюс еще при всем при этом нет ни раздевалок, ни библиотек – ничего абсолютно. Дети сидят друг к дружке спиной, сейчас тем более еще карантин. Дети болеют часто", - говорит местная жительница Татьяна Гладилина.

Сообщается, что учебных кабинетов в школе всего 11. Учительской нет, ее тоже отдали под класс. Сейчас педагоги заполняют журналы и проводят совещания прямо в коридорах.

Учителя говорят, что в таких стесненных условиях дать детям знания практически невозможно. В самом маленьком кабинете, который родители называют "каморкой", учатся 13 детей. Они сидят либо спинами друг к другу, либо вплотную к стенам.

"У нас нет актового зала, все мероприятия мы проводим в спортзале и в классе, в кабинете то есть. И в данное время у нас один кабинет, который маленький, в котором первый и нулевой класс сидят. Остальные кабинеты стандартные", - сообщила заместитель директора по воспитательной части средней школы №21 поселка Коктерек Клара Кегенбаева.

Здание школы построили в 1968 году. С тех пор, как уверяют педагоги, капитальный ремонт в ней делали лишь раз – восемь лет назад. Сейчас здание снова требует ремонта.

Эта школа в поселке Коктерек единственная. Здесь учатся более 400 детей, хотя рассчитано учебное заведение только на 150.

В отделе образования Илийского района поясняют: мест не хватает, потому что с каждым годом растет количество учеников. В акимате приняли заявку на новую школу и сейчас ищут участок для нее. Новое учебное заведение обещают построить в ближайшие годы.

В ведомстве отметили, что сейчас рассматривается вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации.


Источник: sputniknews.kz
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