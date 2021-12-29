Въезжающим в Россию казахстанцам с 29 декабря нужно сдавать отпечатки пальцев

НУР-СУЛТАН, 29 дек — Sputnik. Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.



"Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ", - говорится в документе.



При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.



В документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия.



В Москве же для проведения дактилоскопии и фотографирования такое содействие может оказываться "уполномоченными организациями" (какие конкретно имеются в виду организации - в документе не уточняется). Порядок такого содействия устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.



Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.



Уточняется, что и трудовые мигранты, и просто иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются обоим процедурам единожды. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии.



По возможности данные документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации:... "документ… выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца,... а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества,... даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина". Под биометрическими персональными данными понимаются фото и изображение узоров отпечатков пальцев, сообщает РИА Новости.



Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.



Ранее сообщалось, с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо также подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях.



Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется), сообщается на сайте посольства Казахстана в России.



После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.



В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.