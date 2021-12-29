Поезд протаранил Chevrolet в Костанайской области

НУР-СУЛТАН, 29 дек — Sputnik. Пассажирский поезд, двигавшийся из Нур-Султана в Уральск, сбил легковой автомобиль в Костанайской области. ЧП произошло на железнодорожном переезде близ Рудного, сообщили в департаменте полиции.



Инцидент произошел 29 декабря 2021 года около 10.00 - на железнодорожном переезде в районе автоЦОНа произошло столкновение поезда и автомобиля Chevrolet.



"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель транспортного средства, двигаясь со стороны улицы Карбышева в районе автоЦОНа, выехав на железнодорожный переезд, допустил столкновение с пассажирским поездом Нур-Султан - Уральск, который двигался по железнодорожным путям в направлении города Рудного", - сообщили в полиции.



В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.



По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения. Обстоятельства произошедшего выясняются.