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Названа зарплата министра внутренних дел

Просмотров:652 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Названа зарплата министра внутренних дел
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Названа заработная плата министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбева и его заместителей, передает Tengrinews.kz.

"С учетом выслуги лет и звания заработная плата министра составляет 1,3 миллиона тенге, куда входит его оклад и надбавки. Заработная плата заместителей также в зависимости от выслуги лет и звания составляет в пределах одного миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В МВД отметили, что в 2021 году заработные платы руководства ведомства не повышались.

Ранее стала известна заработная плата министра национальной экономики Асета Иргалиева и вице-министров ведомства. Также заработную плату озвучили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Кроме того, экс-министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что получал в должности главы Минздрава зарплату в районе 900 тысяч тенге.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев не стал публично называть размер своей заработной платы. При этом в пресс-службе главы региона сообщили, что с учетом 22-летнего трудового стажа Ногаев в месяц получает 1 миллион 977 тысяч 890 тенге.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев также не назвал размер своей заработной платы, подчеркнув, что его оклад не отличается от зарплаты акимов других регионов. Не стал называть размер своей ежемесячной заработной платы и аким Шымкента Мурат Айтенов.

Кроме того, на вопрос о своей зарплате отвечали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • Бродяга
  • alixah
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:31
За энергетиков и шахтёров обидно с ихними нищенскими зарплатами. Что такого аким делает, за зарплату в два ляма? Это ещё откаты не посчитали!
 
 

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