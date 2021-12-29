Скандал в парламенте: журналистка заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан ударил её

Корреспондент портала Vesti.kg Айнур Коскина заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан, полномочия которого сегодня досрочно прекратил мажилис, напал на неё.
По словам Айнур Коскиной, Бекболат Тлеухан сломал штатив для телефона и задел её по голове, когда она пыталась взять у него комментарий в кулуарах мажилиса. Журналистка спрашивала чиновника об его отношении к многожёнству.
"Я многожёнец. Я в полигамном браке, я никогда этого не скрывал. Вы очень против, как я вижу. Это моя судьба", – сказал экс-депутат.
Айнур Коскина напомнила, что в Казахстане официально запрещено многожёнство.
"Если тебя никто не берёт замуж, я в этом виноват, что ли?" – ответил Бекболат Тлеухан, заходя в лифт.
Когда журналистка попыталась зайти в лифт вместе с эск-депутатом, он оттолкнул её.
Однако Айнур Коскиной удалось попасть в лифт с экс-депутатом, где, по её словам, он и применил насилие. Инцидент журналистка записала на видео.
После случившегося журналистка вызвала полицию. Она сообщила, что написала заявление по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".
В это время экс-депутат покинул здание парламента.
Редакция Informburo.kz пыталась связаться с Бекболатом Тлеуханом, однако его телефон недоступен.
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