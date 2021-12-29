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Скандал в парламенте: журналистка заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан ударил её

Просмотров:389 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Скандал в парламенте: журналистка заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан ударил её
Фото из открытых источников
Корреспондент портала Vesti.kg Айнур Коскина заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан, полномочия которого сегодня досрочно прекратил мажилис, напал на неё.

По словам Айнур Коскиной, Бекболат Тлеухан сломал штатив для телефона и задел её по голове, когда она пыталась взять у него комментарий в кулуарах мажилиса. Журналистка спрашивала чиновника об его отношении к многожёнству.

"Я многожёнец. Я в полигамном браке, я никогда этого не скрывал. Вы очень против, как я вижу. Это моя судьба", – сказал экс-депутат.

Айнур Коскина напомнила, что в Казахстане официально запрещено многожёнство.

"Если тебя никто не берёт замуж, я в этом виноват, что ли?" – ответил Бекболат Тлеухан, заходя в лифт.

Когда журналистка попыталась зайти в лифт вместе с эск-депутатом, он оттолкнул её.



Однако Айнур Коскиной удалось попасть в лифт с экс-депутатом, где, по её словам, он и применил насилие. Инцидент журналистка записала на видео.



После случившегося журналистка вызвала полицию. Она сообщила, что написала заявление по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

В это время экс-депутат покинул здание парламента.

Редакция Informburo.kz пыталась связаться с Бекболатом Тлеуханом, однако его телефон недоступен.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:33
еще бы в туалет к кому-нибудь залезла, а потом писала заявление "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Я многое могу понять, но должны быть рамки приличия.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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