Скандал в парламенте: журналистка заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан ударил её

Корреспондент портала Vesti.kg Айнур Коскина заявила, что экс-депутат Бекболат Тлеухан, полномочия которого сегодня досрочно прекратил мажилис, напал на неё.По словам Айнур Коскиной, Бекболат Тлеухан сломал штатив для телефона и задел её по голове, когда она пыталась взять у него комментарий в кулуарах мажилиса. Журналистка спрашивала чиновника об его отношении к многожёнству."Я многожёнец. Я в полигамном браке, я никогда этого не скрывал. Вы очень против, как я вижу. Это моя судьба", – сказал экс-депутат.Айнур Коскина напомнила, что в Казахстане официально запрещено многожёнство."Если тебя никто не берёт замуж, я в этом виноват, что ли?" – ответил Бекболат Тлеухан, заходя в лифт.Когда журналистка попыталась зайти в лифт вместе с эск-депутатом, он оттолкнул её.Однако Айнур Коскиной удалось попасть в лифт с экс-депутатом, где, по её словам, он и применил насилие. Инцидент журналистка записала на видео.После случившегося журналистка вызвала полицию. Она сообщила, что написала заявление по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".В это время экс-депутат покинул здание парламента.Редакция Informburo.kz пыталась связаться с Бекболатом Тлеуханом, однако его телефон недоступен.