«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.18 KZT
  • €1 = 488.44 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане с 5 января возобновляют прием старых авто на утилизацию

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 18:03
В Казахстане с 5 января возобновляют прием старых авто на утилизацию
Фото из открытых источников
Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на утилизацию в 2022 году начнется с 5 января. Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов одобрена увеличенная квота на прием 70 тысяч единиц старой легковой и большегрузной техники на дальнейшую утилизацию. Электронная очередь на прием техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Оператор РОП".

В 2022 году в связи с изменением размера месячного расчетного показателя выплаты денежной компенсации за сдачу ВЭТС варьируются в диапазоне от 165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации транспортного средства.

В Казахстане с 5 января возобновляют прием старых авто на утилизацию


Отмечается, что в 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой транспортной техники на утилизацию. За период с января по ноябрь уходящего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 5 271 автобус и 7 239 грузовых транспортных средств.

Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,833 миллиарда тенге. Наибольшее количество старой техники принято в Шымкенте – 12 068 единиц, следом идет Алматы – 5 175 единиц, на третьем месте Тараз – 4 788 единиц и замыкает четверку лидеров пункт сбора в Караганде, там принято за год 3 239 единиц вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС).

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию 214 932 транспортных средства. Из них 194 163 легковых автомобиля, 14 590 единиц среднетоннажной техники и порядка 6 179 единиц большегрузной техники. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.

Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz, информация о порядке приема ВЭТС на утилизацию размещена в разделе "Управление отходами", "Прием ВЭТС".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика