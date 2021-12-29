Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам визуальной информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", - говорится в сообщении.



Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.



Ранее депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.