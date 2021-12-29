«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.84 KZT
  • €1 = 487.03 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон

Просмотров:1620 Опубликовано: Сегодня, 18:51
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам визуальной информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", - говорится в сообщении.

Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.

Ранее депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
HiWatch (Посетители) Сегодня, 22:05
Почему сейчас и для чего это делается? Других проблем в государстве нет что ли? Опять хотят отвлечь от текущих проблем. Сейчас срач в инфо.пространстве начнётся...
 
-1
  • 490
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:57
И словарь отдельный для иностранцев сделать. Ашана это столовая.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:34
при необходимости - на русском и (или) других языках,

формулировка конечно так себе.
типа если кто то посчитает необходимым считаться с мнением почти 20% населения, то пусть пишет и на русском и на др.

PS на моем родном в КЗ практически нет ни одной визуальной информации, но такая формулировка все равно некорректна.
заигрывание с националистами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • 490
 555777 (Посетители) Сегодня, 19:15
Давно пора, проснулись)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика