В Казахстане продолжается увеличение числа заболевших коронавирусом

За сутки в стране зарегистрировано на 47 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в городе Нур-Султан – 85,



в городе Алматы – 62,



в городе Шымкент – 11,



в Акмолинской области – 34,



в Актюбинской области – 3,



в Алматинской области – 10,



в Атырауской области – 18,



в ВКО – 14,



в Жамбылской области – 6,



в ЗКО – 11,



в Карагандинской области – 58,



в Костанайской области – 33,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 44,



в СКО – 41,



в Туркестанской области – 6.



Всего в стране подтверждено 987 386 случаев.

640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.



в городе Нур-Султане - 90,



в городе Алматы - 44,



в городе Шымкент - 18,



в Акмолинской области - 61,



в Актюбинской области - 6,



в Алматинской области - 28,



в Атырауской области - 7,



в ВКО - 39,



в Жамбылской области - 14,



в ЗКО - 10,



в Карагандинской области - 100,



в Костанайской области - 61,



в Кызылординской области – 7,



в Мангистауской области - 3,



в Павлодарской области - 77,



в СКО - 74,



в Туркестанской области - 1.



Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19.