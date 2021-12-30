В Казахстане продолжается увеличение числа заболевших коронавирусом

За сутки в стране зарегистрировано на 47 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 85,
в городе Алматы – 62,
в городе Шымкент – 11,
в Акмолинской области – 34,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 11,
в Карагандинской области – 58,
в Костанайской области – 33,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 987 386 случаев. 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 90,
в городе Алматы - 44,
в городе Шымкент - 18,
в Акмолинской области - 61,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 39,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 100,
в Костанайской области - 61,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 77,
в СКО - 74,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19.
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