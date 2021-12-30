Врачи оценили эффект алкоголя в борьбе с коронавирусом

Американские ученые заявили, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. Однако их российские коллеги не согласны с подобным утверждением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.



По данным американских специалистов, участники научного эксперимента, не заразившиеся после контакта с носителем вируса, выпивали в среднем одну рюмку крепкого алкоголя в день. При этом заразились те, кто практически не пил. Но российские специалисты уверены, что такая "профилактика" несет больше вреда, чем пользы. Эксперты считают, что ежедневное потребление алкоголя даже в малых дозах может быть опасно.



Нарколог, главный врач медицинского центра "Корсаков" Алексей Казанцев выразил сомнение, что какой-либо алкоголь может улучшать иммунитет.



"Такая возможность еще не доказана. По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций", - поделился медик.



Он добавил, что у людей, которые лечатся у него от зависимости, чаще бывают пневмонии.



"И умирали они от этого чаще, чем трезвенники", - заключил Казанцев.



Ежедневное употребление алкоголя, добавил нарколог, несет риск возникновения зависимости. Есть группы риска: наследственная предрасположенность, черепно-мозговые или родовые травмы.



Главный врач клиники "Профмед" Эркен Иманбаев заявил, что, по его мнению, с медицинской точки зрения алкоголь вообще не рассчитан на то, чтобы человек его пил.



Ранее врач-психиатр, нарколог Республиканского научно-практического центра психического здоровья Гульмира Садвакасова рассказала, к чему приводят пиво и коктейли "только по пятницам" и как правильно бросить пить.