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Миллионы таблеток амфетамина спрятали в партии лимонов в Ливане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Миллионы таблеток амфетамина спрятали в партии лимонов в Ливане
Фото из открытых источников
Ливанские власти перехватили девять миллионов таблеток рекреационного наркотика каптагона в партии лимонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным агентства, сотрудники таможни изъяли почти девять миллионов таблеток каптагона в порту Бейрута. Министр внутренних дел Бассам Мавлави отметил, что груз направлялся в одну из стран Персидского залива.

Таблетки каптагона были помещены в маленькие пакетики, спрятанные в поддельных фруктах среди настоящих лимонов.

"Мы хотим послать сигнал арабскому миру о нашей серьезности и работе, направленной на то, чтобы помешать злу причинить вред нашим арабским братьям", - заявил Мавлави, осматривая груз в Бейруте.

Каптагон - препарат из группы психостимуляторов, применяющийся при лечении депрессии и различных психических расстройств. Он является одним из самых популярных рекреационных наркотиков среди обеспеченной молодежи на Ближнем Востоке. Вещество производится в основном в Ливане и Сирии, большая его часть направляется в Саудовскую Аравию для незаконного употребления в рекреационных целях.

Ранее полиция Австралии обнаружила крупную партию метамфетамина и кокаина, замаскированных под леденцы.


Источник: Tengrinews.kz
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