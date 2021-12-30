Миллионы таблеток амфетамина спрятали в партии лимонов в Ливане

Ливанские власти перехватили девять миллионов таблеток рекреационного наркотика каптагона в партии лимонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Согласно данным агентства, сотрудники таможни изъяли почти девять миллионов таблеток каптагона в порту Бейрута. Министр внутренних дел Бассам Мавлави отметил, что груз направлялся в одну из стран Персидского залива.
Таблетки каптагона были помещены в маленькие пакетики, спрятанные в поддельных фруктах среди настоящих лимонов.
"Мы хотим послать сигнал арабскому миру о нашей серьезности и работе, направленной на то, чтобы помешать злу причинить вред нашим арабским братьям", - заявил Мавлави, осматривая груз в Бейруте.
Каптагон - препарат из группы психостимуляторов, применяющийся при лечении депрессии и различных психических расстройств. Он является одним из самых популярных рекреационных наркотиков среди обеспеченной молодежи на Ближнем Востоке. Вещество производится в основном в Ливане и Сирии, большая его часть направляется в Саудовскую Аравию для незаконного употребления в рекреационных целях.
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