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«Вы можете его бить»: отец избитого в алматинском детсаду мальчика рассказал о травле

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 09:07
«Вы можете его бить»: отец избитого в алматинском детсаду мальчика рассказал о травле
Фото из открытых источников
Отец избитого в алматинском детском саду ребенка, считает, что избиением могла руководить воспитатель, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на КТК.

Очередной скандал в дошкольном учреждении Алматы. На этот раз группа детей избила четырехлетнего малыша. За всем происходящим якобы наблюдала воспитательница и даже не попыталась остановить драку. Родители пострадавшего ребенка уже обратились в полицию.



Взрослые не сдерживают эмоций, когда смотрят запись с камеры наблюдения. Маленькие дети группой избивают одного малыша. В какой-то момент ребенка валят на пол и бьют ногами. При этом авторы ролика утверждают, якобы издевательствами руководила воспитатель. Однако на видео ее не видно.

Родители пострадавшего ребенка пристально изучили кадры. Сначала они попытались самостоятельно разобраться и поговорить с сотрудниками детсада. Только там, похоже, их слушать не стали. Тогда отец четырехлетнего мальчика обратился с заявлением в полицию.

«Ребенка избили. И буквально отбили от общества, я даже так скажу. Он не хочет в садик. Нужна работа с психологами, психолога нет. Это была травля, ребенок встает – и вы его бейте. Кто научит четырехлетних детей избивать толпой? При том что ребенок убегает от них, а они его догоняют. Сами дети говорят, что это сказала учительница, что, если он встанет с места, вы можете его бить», - говорит отец ребенка Амангельды Аскенов.

Родители пострадавшего ребенка уверяют: избиение длилось около 10 минут. За это время никто из персонала не вмешался. Якобы часть сотрудников в момент драки находилась на совещании, поэтому малыши были предоставлены сами себе.

Сейчас родители намерены наказать заведующую и воспитателя. Их, к слову, сразу после случившегося уволили. Выговор также получила начальник районного отдела образования.

Напомним, ранее сообщалось о воспитательнице, которая была уличена в избиении малышей в детсаду Алматы. Позже стало известно, что женщина покончила с собой.

Возбуждено дело по статье «доведение до самоубийства».


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:13
Почему на законодательном уровне не обяжут детсады иметь камеру видеонаблюдения в помещениях для детей, и не дадут доступ к сети родителям.
 
 

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