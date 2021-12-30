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Вакансия хвалителя женщин появилась в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Вакансия хвалителя женщин появилась в России
Фото из открытых источников
Более двух тысяч долларов в месяц и полный соцпакет предлагает работодатель за умение правильно похвалить женщин-покупателей

АЛМАТЫ, 30 дек — Sputnik. Руководство одной из ведущих компаний Fashion ритейла европейской бижутерии разместила на сайте по поиску персонала вакансию "хвалителя" покупателей. Соискателям предлагается высокая заработная плата, соцпакет и даже услуги психолога.

На сайте по подбору персонала hh.ru появилась необычная вакансия в Москве - "хвалителя" покупателей.

Работодателем выступает одна из компаний-лидеров по продаже бижутерии европейских брендов.

Согласно информации, размещенной в объявлении, обязанности работника просты: ходить возле бутиков, хвалить и осыпать комплиментами покупателей, большую часть которых составляют женщины.

Отмечается, что соискателю нет необходимости иметь опыт работы.

"Если вы считаете, что хвалить женщин и делать комплименты ваш дар - отправляйте нам ваше резюме", - указывается в объявлении.

При этом претендент на должность должен всегда быть в хорошем настроении, раскрепощенным, улыбчивым и иметь стильный и опрятный внешний вид.

В графе "Условия" уточняется, что соискатель будет оформлен согласно всем правилам Трудового кодекса Российской Федерации и получит социальный пакет, в который входят: оплачиваемый отпуск на зарубежном курорте, абонемент в фитнес, оплата психолога и стилиста при необходимости.

Оплату за труд работодатель обещает производить регулярно, два раза в месяц. Размер зарплаты от 80 до 150 тыс. рублей (около 480-900 тыс. тенге).


Источник: sputniknews.kz
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